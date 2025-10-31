В России хотят поднять пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран

В России с 1 января 2026 года могут повысить пошлины на виски, ром, настойки, ликеры и другой крепкий алкоголь из недружественных стран. Соответствующая инициатива уже обсуждается российскими властями, сообщает РБК, ссылаясь на источники на алкогольном рынке.

По словам собеседников издания, один из вариантов – рост ставок с 3 до 5 евро за 1 литр напитка.

Сейчас действует ставка на крепкий алкоголь из недружественных стран в размере 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр напитка.

Повышение ввозной пошлины по инициативе Минфина обсуждается на площадке подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, подтвердил РБК федеральный чиновник, знакомый с инициативой. По его словам, сейчас специалисты анализируют эффект от повышения пошлин на эту продукцию в 2024 году и оценивают целесообразность дальнейшей корректировки ставок ввозных пошлин с точки зрения влияния как на потребительский рынок, так и на российских производителей.

