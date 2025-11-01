В Росрыболовстве сообщили о влиянии землетрясений на Камчатке на рыбу

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что из-за ощутимых землетрясений на Камчатке этого года привычный ареал обитания рыбы и краба на полуострове может измениться в течение 3-5 лет.

Как отметил чиновник, в краткосрочной перспективе, по мнению ученых, землетрясение и афтершоки не окажут влияние на миграцию рыбы и краба.

Однако в среднесрочной перспективе «вполне возможно, что изменятся места нереста», – сказал Шестаков в комментарии РИА «Новости».

По его словам, это не катастрофично, поскольку водные биоресурсы не уйдут за пределы экономической зоны России. В сторону Японии они не мигрируют, но может поменяться рельеф дна, добавил Шестаков, подчеркнув, что «глобально на состояние запасов это не повлияет».

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение силой 8,4 балла, сильнейшее с 1952 года. Сильных разрушений зафиксировано не было, как и пострадавших с тяжелыми травмами. После июльского землетрясения на Камчатке практически ежедневно фиксируются афтершоки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube