Мадуро запросил у России и Китая военную помощь на фоне агрессивности США

Николас Мадуро направил письма Владимиру Путину и Си Цзиньпину с просьбой оказать военную поддержку на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета Washington Post.

Согласно американским документам, президент Венесуэлы Николас Мадуро в октябре обратился к России с просьбой о помощи в укреплении обороноспособности страны. В этих документах, предположительно адресованных президенту Владимиру Путину, говорится, что Каракас запросил ремонт истребителей «Су», ремонт двигателей и радаров, поставку ракетных систем и материально-техническую поддержку.

Сообщается также, что президент Венесуэлы запросил трёхлетний среднесрочный план финансирования через «Ростех». В документах говорится, что Каракас считает самолёты «Сухой» своим основным средством сдерживания угрозы войны. Однако в документах не уточняется, как Россия отреагировала на запросы Каракаса и состоялись ли все запланированные встречи.

Между тем, в том же досье упоминается письмо Николаса Мадуро председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о «расширении военного сотрудничества» и ускорении производства систем радиолокационного обнаружения китайскими компаниями. Министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес, как сообщается, координировал поставку военной техники и беспилотников из Ирана и в ходе запланированной поездки запросил «пассивное оборудование обнаружения», глушители GPS и «беспилотники с дальностью действия 1000 км».

По данным американской ежедневной газеты, конкретное сотрудничество между Москвой и Каракасом за последние месяцы значительно расширилось: это и открытие в июле завода по производству автоматов Калашникова в штате Арагуа, и права на разведку газа и нефти стоимостью в несколько миллиардов долларов и российское участие в трех совместных нефтяных предприятиях в Венесуэле, производящих около 107 тысяч баррелей в день, выручка которых оценивается примерно в 67 миллионов долларов в месяц.

Как ранее писал «Новый День», Мадуро считает, что США пытаются сместить его и захватить природные богатства страны, в частности, Америку интересует нефть.

Каракас, Елена Васильева

