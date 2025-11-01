российское информационное агентство 18+

Генпрокуратура отклонила две трети проверок бизнеса на 2026 год

Фото Генпрокуратуры РФ

Генеральная прокуратура России отклонила более двух третей запланированных на 2026 год проверок бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Число предложений по проверкам бизнеса на будущий год выросло на треть, по сравнению с 2025 годом. «Одновременно возросло число отклоненных прокурорами проверок… Всего надзорным ведомством отклонено более двух третей проверок, запланированных контролерами на 2026 год», – говорится в сообщении.

Под исключение из плана попали заявки на проверочные мероприятия, сформированные Минюстом, МВД, Росздравнадзором, Ростехнадзором, ФАС, а также Роспатентом и ГК «Росатом».

В Генпрокуратуре продчеркнули, что защита прав предпринимателей относится к числу приоритетных направлений работы и находится на личном контроле главы ведомства Александра Гуцана.

Итоговые планы проверок будут утверждены до 15 декабря, после чего ведомства разместят их на официальных сайтах.

Москва, Зоя Осколкова

