Россияне вернули в экономику монет на 245 млн рублей

В рамках акции, проводимой Банком России, жители РФ вернули более 56 млн монет почти на 245 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Отмечается, что в ходе последней «Монетной недели» россияне сдали 250 тонн мелочи. Это максимальный результат начиная с 2023 года.

В общей сложности регулятор провел уже пять акций «Монетная неделя». В результате жители страны вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей. Вес сданной мелочи – свыше 962 тонн.

«Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет и после окончания акции. Адреса участников и условия приема опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф», – сообщили в ЦБ.

Банк России напомнил, что для возврата мелочи в оборот необязательно ждать особого случая, нужно просто оплачивать монетами товары и услуги.

Москва, Зоя Осколкова

