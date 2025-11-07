В России из 158 производителей обуви лишь 10 выпускают реальный товар

В России проводят массовые проверки производителей обуви. Оказалось, что малая часть компаний действительно выпускают продукцию, а многие фирмы существуют лишь на бумаге. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Эксперимент по мониторингу российских производителей обуви выявил компании, существующие только на бумаге. Из 158 производителей обуви, попавших под мониторинг (всего в системе зарегистрировано 10,6 тысячи производителей), реальный выпуск подтвердили лишь 10 компаний. То есть у 94% проверенных производство не установлено», – рассказал РИА «Новости» глава ЦРПТ Реваз Юсупов.

Комиссия, выезжавшая по адресам, не обнаружила ни оборудования, ни персонала, ни запасов готовой продукции, а в некоторых случаях и вовсе на месте производства были пустыри. До введения маркировки такие компании было выявить невозможно, что подтверждает эффективность подхода.

Под проверки попали фирмы, отобранные по ряду критериев: резкий рост объема вводимых в оборот товаров, реализация товаров, не введенных в оборот, наличие многочисленных жалоб от потребителей, использование сертификатов соответствия, которые были предоставлены другими производителями, а также отсутствие необходимых кодов ОКВЭД.

«Подавляющее большинство так называемых «производителей» при проверке оказались фирмами-однодневками, которые существуют только на бумаге. На основании наших выводов Минпромторг России уже разработал проект постановления правительства. Он предусматривает конкретную меру воздействия: отказ в выдаче кодов маркировки тем, кто не подтвердил наличие реального производства», – добавил Юсупов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube