Россияне жалуются на скрытые сборы и комиссии в интернет-магазинах

Интернет-магазины в России все чаще вводят скрытые комиссия и разного рода «сервисные платежи». В результате покупатель не знает точную стоимость заказа до финальной стадии оформления. Подобную практику уже запретили в США и ЕС.

Российские пользователи жалуются на скрытые платежи, которые прибавляются к стоимости товара в момент оплаты заказа, пишет газета «Известия». Покупателям предлагают доплатить за доставку, упаковку или взимают «сервисный сбор». По словам пользователей, особенно это неудобно, когда сумма заказа уже «подогнана» под остаток на платежной карте.

Часть компаний из категории e-commerce согласны с тем, что запрет на подобные злоупотребления действительно необходим. В ассоциации продавцов и производителей электроники РАТЭК считают, что такие практики неприемлемы и должны быть запрещены. Более того, проблема манипулирования ценами на онлайн-платформах не ограничивается скрытыми сборами и комиссиями.

«Зачастую алгоритмы выдачи товаров на интернет-площадках остаются непрозрачными. Пользователю может показываться продукция, которой он изначально не интересовался, но которую площадка продвигает за отдельную плату. Очевидно, что рынок самостоятельно не способен справиться с такими практиками, поэтому требуется законодательное регулирование», – отметил представитель РАТЭК Антон Гуськов.

В Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) также считают, что для интернет-магазинов целесообразно ввести запрет на добавление скрытых комиссий и платежей на финальном этапе оформления заказа. Представители организации обратились с таким предложением в Минэкономразвития и Роспотребнадзор.

Общественники считают необходимым внести поправки в законы «О защите прав потребителей» и «Об информации». «Пользователь, вложивший время и усилия в подготовку корзины, вынужден либо согласиться на доплату, либо отказаться от заказа, что является формой давления и ущемления прав потребителей. Такая практика затрудняет принятие осознанного решения и по сути маскирует согласование условий покупки на финальном этапе», – отмечают авторы инициативы.

В западных странах уже начали борьбу со скрытыми сборами. Так в США сервисы обязали полностью раскрывать все платежи до подтверждения заказа и запретили добавление скрытых сборов на финальном этапе оформления. В ЕС введены запреты на манипулятивные элементы интерфейса, автоматические доплаты, скрытые комиссии и непрозрачные опции, которые могут вводить потребителя в заблуждение.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube