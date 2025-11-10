В России введут технологический сбор для поддержки промышленности

На рассмотрение правительства России внесена инициатива Минпромторга и Минфина о введении нового платежа – технологического сбора в отдельных особо важных отраслях с целью поддержки отечественной промышленности. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Средства от сбора пойдут на поддержку радио- и микроэлектроники. В случае принятия соответствующих поправок в закон о промышленной политике новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Плательщиками нового сбора будут как импортеры соответствующей продукции, так и внутренние производители. Последние, по сведениям источника, смогут получать отраслевые меры поддержки, но для этого нужно будет соответствовать критериям локализации.

Технологический сбор будет распространен на товарные категории, где доля отечественных производителей невысока, а перечень видов продукции, попадающих под платеж, кабмин будет поэтапно утверждать в течение нескольких лет. На первом этапе сбор коснется только готовой продукции, рассказали собеседники издания.

Ставка сбора будет определяться для каждой единицы продукции отдельно в зависимости в том числе от ее стоимости. Максимальный размер сбора не превысит 5 тысяч рублей. Усредненная ставка, как уточняется, сформирована таким образом, чтобы «не оказать существенную нагрузку на производителей и импортеров продукции».

Средства от промышленного сбора будут направлены на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники. Общую сумму, которую планируется собрать, источники газеты не назвали.

Введение сбора анонсировал в июле на правительственном часе в Совете Федерации министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Среди отраслей промышленности, которых может коснуться новый сбор, глава Минпромторга назвал радиоэлектронную промышленность и микроэлектронику.

Инициатива вписывается в работу правительства РФ по разработке мер, нацеленных на достижение технологического суверенитета страны в условиях изоляции от глобальной экономики.

