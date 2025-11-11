российское информационное агентство 18+

Вторник, 11 ноября 2025

Аналитики назвали подозрительную сумму банковских переводов

Регулярные переводы крупных сумм могут стать основанием для углубленной проверки. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.

«Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц», – отметила специалист.

На практике банки опираются на совокупность признаков и поведенческие шаблоны. В реальности даже небольшая сумма может выглядеть подозрительно, если она вписывается в схему, характерную для отмывания денег, мошенничества или «дропперских» операций.

В частности, речь идет о множественных небольших входящих и исходящих операциях через один счет, которые указывают на транзит и дробление средств. Также это может быть использование счета только для переводов, без других платежей.

Центробанк рекомендует ориентироваться на количество операций и число разных получателей – их количество более 10 в день, более 50 в месяц.

Кроме того, внимание привлечет большое количество зачислений или списаний – более 30 в день, в особенности это выглядит подозрительно, если операции проходят в короткий промежуток времени – меньше минуты на одну транзакцию.

«Очень быстрая переадресация только что зачисленных средств не выглядит как обычная бытовая финансовая активность и означает, что счет служит «коридором» для передачи денег дальше», – пояснила Бочкина.

Чтобы сформировать «нормальный» профиль клиента, эксперт советует использовать карту для бытовых платежей – услуги ЖКХ, покупки в супермаркетах и прочее. Также лучше избегать массовых переводов на незнакомые карты и не перенаправлять деньги сразу после получения. Помимо этого, аналитик рекомендует сохранять документы, подтверждающие происхождение денег, особенно если речь идет о крупных суммах.

Москва, Зоя Осколкова

