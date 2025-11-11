Аналитики назвали подозрительную сумму банковских переводов

Регулярные переводы крупных сумм могут стать основанием для углубленной проверки. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.

«Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц», – отметила специалист.

На практике банки опираются на совокупность признаков и поведенческие шаблоны. В реальности даже небольшая сумма может выглядеть подозрительно, если она вписывается в схему, характерную для отмывания денег, мошенничества или «дропперских» операций.

В частности, речь идет о множественных небольших входящих и исходящих операциях через один счет, которые указывают на транзит и дробление средств. Также это может быть использование счета только для переводов, без других платежей.

Центробанк рекомендует ориентироваться на количество операций и число разных получателей – их количество более 10 в день, более 50 в месяц.

Кроме того, внимание привлечет большое количество зачислений или списаний – более 30 в день, в особенности это выглядит подозрительно, если операции проходят в короткий промежуток времени – меньше минуты на одну транзакцию.

«Очень быстрая переадресация только что зачисленных средств не выглядит как обычная бытовая финансовая активность и означает, что счет служит «коридором» для передачи денег дальше», – пояснила Бочкина.

Чтобы сформировать «нормальный» профиль клиента, эксперт советует использовать карту для бытовых платежей – услуги ЖКХ, покупки в супермаркетах и прочее. Также лучше избегать массовых переводов на незнакомые карты и не перенаправлять деньги сразу после получения. Помимо этого, аналитик рекомендует сохранять документы, подтверждающие происхождение денег, особенно если речь идет о крупных суммах.

