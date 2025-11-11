В России хотят увеличить штрафы за экономические преступления

В России рассматривают возможность увеличения размеров штрафов за ряд экономических преступлений. В некоторых случаях взыскания вырастут в 1,5 раза. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

По данным газеты «Известия», поправки в Уголовный кодекс разработало Министерство юстиции, а правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила их 10 ноября. Проект изменений затрагивает десятки статей УК – от мошенничества до уклонения от уплаты налогов.

«В зависимости от суммы причиненного ущерба наказание за мошенничество увеличится до 1,5 млн рублей, за использование чужого товарного знака – до 2,5 млн, а за незаконную банковскую деятельность – до 5 млн рублей. Поправки также коснутся статей о незаконном предпринимательстве, неуплате налогов и нарушении авторских прав», – говорится в статье.

По данным судебного департамента при Верховном суде, за 2021-2023 гг. по экономическим статьям было осуждено 3126 человек, более половины из них (51%) получили штраф в качестве основного наказания. При этом суды все чаще назначают суммы, близкие к верхнему пределу санкций, пишут «Ведомости».

По мнению авторов законопроекта, размеры штрафов, установленные в действующих статьях, утратили стимулирующий эффект. Повышение санкций «усилит превентивное значение наказаний, не увеличивая число лишений свободы», а также обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Принятие проекта не создаст дополнительных рисков для бизнеса, поскольку изменения коснутся только лиц, уже совершивших преступления, уточнили Минюсте.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube