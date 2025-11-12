В США закончился бюджетный паралич – он длился 40 дней

В США закончился шатдаун – он продлился 40 дней. В этом время госслужащим не платит зарплату, многие, чтобы выжить, вынуждены были брать кредиты.

Президент США заявил во вторник, что предстоящее окончание бюджетного шатдауна в США представляет собой «очень большую победу» республиканцев, в то время как среди демократов растёт недовольство сенаторами от своей партии, проголосовавшими за прекращение финансового паралича.

Во время выступления на Арлингтонском национальном кладбище в День ветеранов президент США высоко оценил работу лидеров республиканцев в Конгрессе Майка Джонсона и Джона Туна.

«Поздравляю вас, Джона и всех с очень важной победой, – сказал Дональд Трамп спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, присутствовавшему в зале. – Мы вновь открываем нашу страну; её никогда не следовало закрывать».

После более чем 40 дней тупиковой ситуации Конгресс США готовится проголосовать по новому законопроекту о бюджете, который позволит отменить шатдаун.

Сенат принял законопроект, продлевающий действие текущего бюджета до конца января. Обсуждение законопроекта в Палате представителей запланировано на среду, а голосование, вероятно, состоится вечером того же дня. После этого потребуется только подпись Дональда Трампа.

Согласно правилам Сената, для принятия бюджета требовалось несколько голосов демократов, несмотря на то, что республиканцы имеют большинство. В конечном итоге восемь сенаторов-оппозиционеров проголосовали «за» после закулисных переговоров.

Эти центристские выборные должностные лица вызвали гнев многих членов своей собственной партии, которые осуждают ничтожные уступки и пустые обещания республиканцев. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил сожаление в воскресенье на канале X, назвав это «капитуляцией» и «предательством» трудящейся Америки.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис призвал республиканцев сдержать свое обещание и вскоре провести голосование в Конгрессе по вопросу о продлении некоторых субсидий на «Obamacare» – основную программу государственного медицинского страхования для малообеспеченных американцев.

«Теперь нам придется увидеть какие-то действия или это были только слова», – заявил Хаким Джеффрис в интервью CNN.

Вопрос этих субсидий лежит в основе спора между республиканцами и демократами, который привел к шатдауну.

С 1 октября более миллиона госслужащих не получили зарплату, серьезно нарушена выплата некоторых пособий, а также есть проблемы с авиасообщением: ежедневно отменяются сотни рейсов, потому что диспетчеры не хотят работать без оплаты.

