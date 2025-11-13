В России наметился кризис в грузоперевозках: почти 7 тысяч компаний оказались на грани банкротства

В России наблюдается дефицит перевозчиков. По информации профильных ассоциаций, почти 7 тысяч юридических лиц в этой сфере сегодня находятся в стадии ликвидации или банкротства. Подобная ситуация фиксируется впервые за последние 17 лет.

В РФ зарегистрировано 458,2 тысячи юрлиц в категории «Деятельность грузового автомобильного транспорта и услуги по перевозкам», из которых около 6,7 тысячи находятся в процессе ликвидации или банкротства, пишут «Известия» со ссылкой на данные Rusprofile.

Транспортные компании покидают рынок из-за роста себестоимости и резкого снижения рентабельности доставки. Тарифы на перевозку еще в феврале 2025-го упали почти на треть год к году. В мае 2025-го средняя стоимость составляла 66 рублей за 1 км с НДС, тогда как расходы достигали 82 рублей, указывают игроки рынка. А себестоимость перевозок за первое полугодие 2025 года увеличилась на 15% из-за подорожания горючего, обслуживания техники и зарплат водителей.

На этом фоне перевозчикам все сложнее оплачивать лизинговые взносы, и с конца 2024 года наблюдается массовый возврат техники. Такой ситуации не было последние 17 лет. Объемы изымаемой техники бьют рекорды и с июня 2025 года ежемесячно увеличиваются на 20%.

Более того, ряд экспертов прогнозирует уход как минимум еще 7% перевозчиков в 2026-м. Особенно сложно будет выполнять обязательства компаниям с большой задолженностью перед лизингодателями, даже при плавном росте рынка. На уход компаний может повлиять и рост себестоимости доставки. Дополнительное давление окажет повышение утильсбора, который с 1 января 2026 года вырастет еще на 10%, до почти 3 млн рублей за магистральный тягач грузоподъемностью до 20 т.

В свою очередь в Ассоциации экспортеров и импортеров считают, что ситуация на рынке автомобильных перевозок отражает процесс естественного обновления. Сейчас отрасль проходит через этап перестройки, и, несмотря на временные трудности, уже видны предпосылки к стабилизации и росту.

Ранее в Минтрансе заявляли, что вопрос стабилизации ситуации находится на контроле. Власти предлагают бизнесу отсрочку уплаты налогов и уже обсуждают меры по смягчению лизинговых платежей, стимулированию обновления автопарков и развитию цифровых сервисов.

Москва, Зоя Осколкова

