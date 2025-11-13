МТС по предписанию ФАС вернет тарифы к уровню весны 2024 года

Федеральная антимонопольная служба обязала оператора МТС вернуть тарифы до уровня весны 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«МТС приведет тарифы к уровню апреля-мая 2024 года. Компания обязалась исполнить предписание службы по итогам рассмотрения антимонопольного дела», – заявили в антимонопольной службе

Согласно сообщению ФАС, оператор должен до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг связи весной прошлого года, семь альтернативных вариантов возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. В их числе – приведение тарифов к уровню апреля-мая 2024 года, кэшбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг, пояснили в ведомстве.

МТС также должен перечислить в бюджет 664 млн рублей незаконно полученного дохода и в рамках исполнения предписания инвестировать 2,4 млрд рублей в развитие сетей связи в населенных пунктах с численностью менее 1000 человек. Их перечень определит Минцифры. ФАС проконтролирует исполнение обязательств оператором.

В апреле и мае 2024 года оператор МТС в среднем на 8% повысил тарифы для более чем 30 млн абонентов. ФАС сочла увеличение стоимости услуг связи экономически необоснованным и ущемляющим интересы потребителей. В октябре 2024 года ведомство признало компанию нарушившей закон о защите конкуренции и выдала предписание о снижении тарифов для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг, и перечислении в бюджет 3 млрд рублей незаконно полученного дохода.

МТС пыталась оспорить решение и предписание в арбитраже, но суд поддержал позицию ФАС России, после чего оператор обратился в антимонопольное ведомство с предложением о заключении мирового соглашения. Мировое соглашение в итоге было подписано в Девятом арбитражном апелляционном суде, сообщила компания.

Москва, Наталья Петрова

