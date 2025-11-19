Ущерб от экономических преступлений в России максимально вырос за три года

В ущерб от экономических преступлений в России стал максимальным за последние три года. Рост связан с распространением дистанционных способов совершения правонарушений, а также с более эффективной работой правоохранительных органов.

По данным МВД, материальный ущерб от экономических преступлений за три квартала 2025-го составил свыше 266 млрд рублей – это на 20% больше показателя прошлого года. Убытки по этой статье максимальны с 2022 года, тогда они достигли 283 млрд рублей, пишут «Известия».

Ощутимый урон наносят отмывание средств, изготовление поддельных денег и ценных бумаг, принуждение к сделкам, а также махинации против государственных органов, включая взяточничество. Современные технологии ускоряют и упрощают финансовые операции, но одновременно способствуют росту экономических преступлений, говорят эксперты. Мошенники используют преимущества цифровизации и развития технологий для организации теневых схем.

Кроме того, показатели ущерба от экономических преступлений растут из-за более эффективной деятельности правоохранителей и налоговых органов, которые активно выявляют практики злоумышленников. Причем важно понимать, что не все правонарушения вошли в статистику, ведь ущерб попадает в нее только после возбуждения уголовного дела.

Вывод средств из легальной экономики сильно бьет по макроэкономике и финансовой системе. Так, по данным ЦБ за первое полугодие 2025-го, через банки за рубеж было выведено около 8,5 млрд рублей, еще 23,6 млрд обналичено в рамках сомнительных схем. Росфинмониторинг также подчеркивает высокие риски в отдельных отраслях и регионах.

Проблема усиливается и из-за роста мошенничества. Похищенные деньги часто быстро выводятся из легальной банковской системы в теневой оборот – через обналичивание, подставные счета, криптокошельки или цепочки фиктивных трансакций. Это создает для банков дополнительные риски: им приходится выявлять не только классические схемы отмывания доходов, но и быстро меняющиеся мошеннические методы вывода средств.

В результате общая нагрузка на банковские системы финансового мониторинга резко возрастает. Финансовые организации вынуждены анализировать значительно больше трансакций, усиливать системы оценки рисков, внедрять более сложные алгоритмы для отслеживания подозрительных операций. Всё это делает борьбу с отмыванием доходов и мошенничеством более ресурсозатратной и технологически сложной.

Москва, Зоя Осколкова

