Сбои в работе мобильного интернета спровоцировали уход россиян в наличку

За последние несколько месяцев объем наличных в обращении значительно вырос. В Центробанке отметили, что россияне стали чаще снимать наличку из-за учащения сбоев мобильного интернета. Кеш сезонно уходил из банков в период отпусков, но в этот раз россияне не вернули его на счета. По прогнозам экспертов, объем наличных средств может еще подрасти перед праздниками.

За июль – сентябрь 2025 года объем наличных денег в обращении увеличился на 659 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ. Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024-го – тогда показатель поднялся лишь на 137 млрд. Более значительный рост за те же месяцы был только в 2022 году – тогда россияне стремились «запастись» наличными из-за экономической нестабильности.

Граждане стали чаще снимать наличные деньги из-за отключений интернета, сообщалось в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Люди сейчас снимают чуть больше, чтобы иметь возможность расплатиться на случай, если безналичная оплата не пройдет.

При этом в кредитных организациях не наблюдают резкого роста объема снятия налички в третьем квартале. Наличные сезонно уходили из финорганизаций в период отпусков, но россияне не вернули их осенью на счета. Теперь же люди расплачиваются уже снятыми деньгами, после чего они возвращаются в торговлю, а затем – через инкассацию – в банки.

Помимо этого, спрос на кеш мог вырасти из-за усиления банковского контроля с 1 сентября за подозрительными операциями, говорят аналитики. Ужесточились правила для проверки переводов между физлицами и был усилен контроль за снятием наличных. Часть граждан могла решить заранее увеличить долю расчетов кешем, чтобы снизить риск блокировок и задержек при операциях.

В целом, по словам экспертов, возвращение граждан к более активному использованию наличных скорее говорит о прагматизме, чем о системных изменениях в экономике. Доля безналичных платежей остается на уровне 87% – это один из самых высоких показателей среди крупных экономик мира. Такая динамика свидетельствует о том, что население и бизнес ценят возможность выбора: в условиях нестабильной связи наличные становятся резервным вариантом, страховкой. Это разумная диверсификация платежных инструментов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube