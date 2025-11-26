Плату за ЖКХ в 2026 году поднимут дважды

Правительство России утвердило предельные индексы изменения платы граждан за жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. Согласно распоряжению кабмина, в следующем году тарифы ЖКХ повысят дважды – с 1 января и с 1 октября. С нового года предельное повышение тарифов по каждому региону в среднем составит 1,7%, а в октябре предел индексации в регионах будет разным.

Так, с 1 октября наиболее сильно тарифы вырастут в Ставропольском крае (+22%), Дагестане (+19,7%), Тамбовской области (+17,5%), в Тюменской области (+17,2%) и в Северной Осетии (+16,3%).

Меньше всего плата за ЖКХ поднимется в Хакасии и на Чукотке – 8%, Бурятии и Кировской области – 8,9%, а также в Сахалинской области – 9%.

В Москве предельный рост тарифов составит 15%, в Московской области – 12,8%. В Санкт-Петербурге индекс вырастет на 14,6%, в Ленинградской области – на 9,2%.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по индексации коммунальных тарифов на 2026 год до 9,9%, на 2027 год – до 8,7%, на 2028 год – 7,1%. Ранее ожидалось, что повышение тарифов составит 9,8%, 7,9% и 5,9% соответственно. В МЭР указали, что в новые тарифы закладывается в том числе необходимость формирования дополнительных средств для модернизации коммунального хозяйства.

