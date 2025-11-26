В РФ ввели технологический сбор на электронику с 2026 года: насколько подорожают смартфоны и другая техника

Технологический сбор на ввоз или производство продукции с электронными компонентами вводится в России с 1 сентября 2026 года. Соответствующий закон утвердили сегодня сенаторы. Документ направлен на подпись президенту РФ.

Как заявляли в Минпромторге, технологический сбор предназначен для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны.

Сбор будет уплачиваться при импорте в Россию электронных компонентов и содержащей их промышленной продукции, а также при производстве аналогичной продукции на территории России, передает РИА «Новости». «Объект налогообложения – электроника, где содержатся соответствующие платы, микроэлектронные устройства. В основном это телефоны, ноутбуки и так далее», – пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Перечни продукции и компонентов, по которым уплачивается сбор, а также размеры сбора определит правительство РФ. Максимальный размер сбора не превысит 5 тысяч рублей за единицу продукции или компонент.

Как уточнил Силуанов, максимальная ставка будет применяться «к наиболее дорогостоящим изделиям, где содержится микроэлектронное изделие».

«В целом ставка, предполагается, будет значительно ниже максимальной. Поэтому, на наш взгляд, это не повлияет серьезно на какие-то потребительские настроения, но создаст хороший источник и задел для решения важнейших задач технологического суверенитета», – подчеркнул он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

Все поступления по технологическому сбору будут направлены в федеральный бюджет. Согласно прогнозам Минфина, в 2026 году сумма может составить около 20 миллиардов рублей, в 2027 году – порядка 88 миллиардов, с 2028 года – около110 миллиардов рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

