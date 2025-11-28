Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что план Европейского союза использовать замороженные государственные активы России для финансирования Украины может поставить под угрозу шансы на возможное мирное соглашение. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Поспешные действия ЕС по проекту репарационного кредита помешали бы заключению мирного соглашения», – написал Барт Де Вевер в письме президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, с которым ознакомилась Financial Times.

Между тем, пять неназванных стран ЕС требуют от Еврокомиссии проверить Бельгию на предмет того, не получает ли она доходы от замороженных российских активов. СМИ пишут, что таким образом на Бельгию оказывается давление с целью стать сговорчивее в вопросе распоряжения деньгами ЦБ РФ.

Между тем, накануне на пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин четко заявил, что любые манипуляции с активами России будут считаться воровством и получат соответствующий ответ.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

