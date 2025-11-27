Владимир Путин в ходе пресс-конференции после двух дней пребывания в Бишкеке и заседания ОДКБ ответил на вопросы журналистов.

По словам главы РФ, в ходе мирного урегулирования с Украиной статус Крыма и Донбасса – один из ключевых аспектов. И территории должны быть признаны де-юре мировым сообществом, поскольку это – ключевой вопрос, в том числе в переговорах с США. Признания территорий Украиной России не нужно.

По словам Путина, пока никакого проекта мирного договора нет и все происходящее – это просто набор вопросов для обсуждения. Обсуждение, точнее, очередной раунд его, состоится на следующей неделе в Москве – там ждут американскую делегацию, состав которой определит Дональд Трамп. По словам Путина, 28 пунктов, которые проговаривались в Женеве с участием Украины, ЕС и США, были потом поделены на 4 блока, работа по ним продолжается. Некоторые пункты нужно переложить на язык дипломатии, поскольку сейчас они звучат просто смешно.

Россию в переговорном процессе представляют МИД, а слухи про Сергея Лаврова, что он впал в опалу после переговоров с Рубио – чушь. Кроме МИДа, интересы страны представят помощник Путина Ушаков и Мединский. По словам Путина, диалог с США сложный, но идет без ругани. В ходе этого процесса также будет обсужден вопрос ядерных испытаний, чтоб не получилось так, что Америка их проведет, а Россия еще полгода будет готовиться.

По словам Путина, встреча с украинской стороной в Абу-Даби носила гуманитарный характер и ничего секретного на ней не было. Там работали спецслужбы, это нормальный процесс.

Что касается «слитого» в СМИ накануне разговора спецпосланника Трампа Уиткоффа и Ушакова, то, по словам президента, происходящее – интриги западной стороны, которая хочет сорвать переговоры и дальше с Киевом воровать деньги.

Между тем, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается все хуже для ВСУ – наблюдается разрыв между новобранцами и потерями, который растет. Вооруженные силы России сохраняют позитивную динамику по всей линии боевого соприкосновения, темп наступления увеличивается. В Комсомольске уже идут боевые действия, Красноармейск и Димитров полностью окружены. Волчанск почти под контролем ВС РФ, группировка «Восток» идет по севера Запорожской области и уже почти у Гуляйполя. Обвал фронта для ВСУ неизбежен, если ситуация как в Купянске повторится на других участках.

Россия, по словам Путина, хочет договориться с Украиной, но сейчас это юридически невозможно, текущее руководство допустило стратегическую ошибку и не пошло на выборы, побоявшись. А в России выборы прошли, несмотря на СВО. Продлять автоматически полномочия может теперь только Рада. А с текущими властями что-либо подписывать смысла нет.

По словам Владимира Путина, Россия готова обсуждать с Западом вопросы евробезопасности и готова зафиксировать, что на ЕС нападать не собирается. Что касается вопроса конфискации активов, то если Европа пойдет на это, будет применен комплекс ответных мер. Конфискация российских активов будет считаться воровством, что резко снизит доверие инвесторов к Еврозоне.

Москва, Елена Васильева

