Россия расширила список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

Россия расширила перечень товаров, которые запрещено вывозить в страны, включенные в список недружественных. Решение направлено на защиту национальных интересов и обеспечение безопасности РФ с учетом продолжения СВО.

Под ограничения попали восемь химических соединений и материалов, которые активно используются при производстве электронно-оптических устройств военного назначения – от систем наведения до приборов ночного видения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Как отмечается в пояснительно записке, недружественные государства пытаются скрывать реальные цели закупок российской продукции для создания подобных систем, в которых остро нуждается Украина.

Список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров впервые был составлен в марте 2022 года, с тех пор перечень регулярно пополнялся. В настоящее время в нем значатся более 250 позиций – от биноклей до вертолетов. Помимо товаров двойного назначения, под запрет попали и обычных материалы, включая необработанную древесину.

