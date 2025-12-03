В кабмине РФ назвали две самые востребованные профессии ближайших лет

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство завершает работу над прогнозом потребностей трудовых ресурсов на следующие семь лет. Самыми востребованными профессиями в предстоящий период, как ожидается, будут сварщики и швеи, отметила она.

Голикова коснулась этого вопроса на награждении победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Вице-премьер выразила благодарность представителям рабочих профессий за то, что они делают возможным технологическое лидерство и суверенитет России, передает РИА «Новости».

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков перед церемонией рассказал, что все больше разных компаний хотят участвовать в конкурсе. «В следующем году к нам уже обращаются крупные работодатели с предложением расширить перечень номинаций. В следующем году их будет как минимум 25», – отметил он.

