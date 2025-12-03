McDonald's зарегистрировал новый товарный знак в России

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в России товарный знак «I'm lovin' it», передает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных Роспатента.

Из документов следует, что заявка была направлена в декабре 2024 года, через год Роспатент зарегистрировал этот товарный знак, под которым McDonald's может производить и продавать в России пищевую продукцию, а также оказывать услуги ресторанов.

McDonald's, как и многие западные компании, объявил о приостановке работы в России в марте 2022 года после начала российской специальной военной операции спецоперации на Украине.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube