ЦБ обяжет банки привязывать ИНН к счетам клиентов

ЦБ РФ намерен обязать банки привязывать ИНН к счетам клиентов. Эта мера позволит бороться с дропперством.

Об этом в интервью РБК рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова. Она пояснила, что ИНН станет обязательным реквизитом для открытия счета физическому лицу и речь идет не только новых счетах, но и о старых.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем – и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», – сообщила Полякова.

Эта связка необходима для работы новой платформы «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года, пояснила зампред ЦБ: «Мы полагаем, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать. Во время опросов банки подтвердили нам целесообразность такого выбора».

С 1 сентября 2025 года предоставление ИНН стало обязательным при предоставлении физическому лицу кредита или займа. Эта поправка принималась в пакете мер, направленных на предотвращение мошенничества с кредитами.

Банк России считает дропами, или дропперами, физлиц, чьи банковские карты используются для сомнительных операций.

Москва, Елена Васильева

