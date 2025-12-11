Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России пять новых брендов

Японский автомобильный концерн Toyota зарегистрировал в России не менее пяти товарных знаков за последний месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

В частности, компания «Тойота Дзидося Кабусики Кайся» получила права на бренды Vellfire, Carina, Alphard и Celica до 2034-2035 годов. Как отмечает агентство, заявка на регистрацию товарного знака Starlet поступила в марте 2025 года и будет действовать до 2035 года.

Под этими брендами автоконцерн хочет продавать в России автомобили, внедорожники, электромобили и комплектующие для них.

Концерн Toyota прекратил производство в России в 2022 году после начала российской специальной военной операции на Украине.

Москва, Анастасия Смирнова

