В Минсельхозе оценили ситуацию с производством яиц в России

Российские производители яиц полностью закрывают потребности граждан и предприятий. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

«В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией. Производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки», – говорится в сообщении ведомства.

За 11 месяцев 2025 года производство яиц на 6,5% превысило показатель прошлого года за тот же период и составило 37 млрд штук. По сравнению с 2024 годом, стоимость яиц первой и второй категории снизилась на 24,9% и 31,9% соответственно.

«Высокий уровень самообеспеченности будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке и в дальнейшем», – добавили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

