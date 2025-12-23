В России лишь пятая часть собственников жилья платят налоги от аренды

В России только 20% владельцев жилой недвижимости платят налоги с доходов от сдачи квартир в аренду. Об этом сообщили в Российской гильдии риелторов (РГР). Государство стимулирует выход арендодателей из тени, банки ужесточают контроль за регулярными переводами, а налоговая может доначислить обязательства за прошедшие годы и добавить штрафы и пени, пишут «Известия».

Налоговое законодательство РФ предоставляет гражданам несколько вариантов налогообложения доходов от аренды. Это может быть регистрация ИП или налог на профессиональный доход для физлиц. Государство стимулирует легализацию арендных доходов, предлагая выбор режимов с разными ставками и льготами, при этом за сокрытие доходов предусмотрены штрафы, напомнили в ФНС.

В «Народном фронте» отметили, что при неофициальной аренде всегда есть риск внезапного доначисления обязательств за прошедшие годы. Налоговая может потребовать всю сумму сразу, добавив штрафные санкции и пени, которые капают ежедневно.

К тому же банки в последнее время заметно ужесточили контроль за крупными и регулярными переводами. Если владелец карты неспособен обосновать легальный характер поступлений, трансакции рискуют попасть под подозрение, а это чревато блокировкой или требованием срочно предоставить подтверждающие документы.

Кроме того, собственники, не заключившие договор, рискуют в случае возникновения конфликта с арендатором. Им будет сложнее доказывать свою правоту, если придется взыскать долг по аренде.

По словам экспертов, проблема со сдачей жилья без уплаты налогов встречается все чаще. Обеление рынка – довольно сложный процесс, требующий системных решений. На данный момент у налоговых органов уже накоплен внушительный набор механизмов для обнаружения неофициальной аренды. Поводов для начала проверки может быть сразу несколько. Прежде сигналом часто становятся заявления третьих лиц, например жалобы со стороны соседей или бывших жильцов. Именно такие обращения нередко служат отправной точкой для интереса инспекции к конкретному собственнику.

Для того чтобы налоговых правонарушений среди арендодателей было меньше, самым лучшим способом является просвещение. Например, четкие чек-листы с пошаговыми алгоритмами, которые необходимо выдавать на этапе получения документов из Росреестра, а также донесение информации об ответственности за нарушение закона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

