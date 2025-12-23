Патрушев рассказал, почему в России не будут фиксировать цены на продукты

Государственное регулирование цен на продукты может привести к сокращению производства продовольствия. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в интервью «Известиям».

«Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов», – указал он. «Это вообще может привести к обратному эффекту – вплоть до сокращения производства. А это, в свою очередь, повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов», – считает вице-премьер.

Вместо административного регулирования цен Патрушев предложил использовать другие инструменты ценового сдерживания.

«Например, больше 70 регионов заключило соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимой продукции – в том числе это яйца, мясо, масло, овощи», – отметил он.

По его слова, еще одной действенной мерой могут быть «долгосрочные контракты между поставщиком и продавцом по стоимости, зафиксированной на весь срок его действия».

«Такой подход нивелирует риски сильных ценовых колебаний – причем и для поставщиков, и для сетей. Аграрии получают возможность гарантированного оплаченного сбыта в течение длительного периода времени, а торговые точки – нужный объем товара по заранее установленной стоимости», – пояснил вице-премьер.

В числе мер сдерживания роста цен он также назвал льготный импорт в случае его своевременного применения.

«Как пример: в 2023 году наши аграрии собрали рекордный за 30 лет урожай картофеля – 8,6 млн тонн. Естественно, при наличии такого предложения цены на него упали, и упали значительно. Производители работали на пределе рентабельности. Год спустя урожай картофеля составил 7,3 млн тонн. Рынок начал «отыгрывать» цены. Чтобы сдержать их импульсивный рост, были открыты поставки картофеля из дружественных стран. Дополнительный объем товара на прилавке стабилизировал стоимость. А потом подоспел новый урожай отечественного картофеля», – напомнил Патрушев.

Как отметил вице-премьер, в 2025 году сбор картофеля гораздо выше прошлогоднего. Он выразил надежду, что Минсельхозу с учетом опыта прошлых лет «удастся в среднесрочной перспективе удержать ситуацию с ценами на картофель под контролем».

