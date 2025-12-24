Кишечную палочку нашли в красной икре пяти российских торговых марок

Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок. Речь идет о марках «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра», сообщили в организации.

Всего была исследована красная икра 21 торговой марки. Во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и стафилококк, а также не выявлены паразиты и их личинки.

В икре «МорМер» «Горчаков» обнаружено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность). А в продукте марки «Москва на волне» выявлено превышение нормы технического регламента по количеству дрожжей.

По содержанию соли несоответствие обнаружено у двух марок. Икра «Деликатеска», изготовленная по ГОСТу, не соответствует стандарту по количеству соли – 3,2% против принятых 4-7% в зависимости от сорта. В то же время продукция марки «365 дней» превышает количество соли по стандарту Роскачества (2-5%) – соли в ней больше 5%.

Нарушение технического регламента выявлено также в продукции «Авача»: на банке указано, что внутри икра горбуши, но ДНК-тест показал, что там более дорогая икра кеты. По мнению экспертов, «подмена» более дорогой икрой – это результат ошибки на производстве.

По итогам проверки несколько производителей сообщили о проведении внутренних аудитов и усилении контроля качества. Так, торговая сеть Metro направила запрос поставщику марки «Горчаков».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube