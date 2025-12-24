ФАС проверит данные о повышении тарифов на интернет и услуги связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит данные о повышении телеком-операторами тарифов на услуги связи. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

«Служба проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования», – говорится в публикации РБК.

Ряд сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета оповестили абонентов об увеличении тарифов с 2026 года. В частности, сотовый оператор Т2 (входит в ПАО «Ростелеком») 24 декабря предупредил часть абонентов о повышении цен с 750 рублей до 900 рублей. ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») направил пользователям предупреждение, что безлимитный интернет с 1 января станет платным – 4,5 рубля в сутки, а стоимость некоторых тарифов и услуг обновится.

Как сообщал «Новый День» екатеринбуржцы массово получают от операторов связи и провайдеров уведомления об увеличении стоимости услуг.

Москва, Анастасия Смирнова

