В России предложили в пять раз увеличить компенсации при задержке зарплаты

В Госдуме предложили увеличить компенсации при задержке заработной платы. По словам авторов инициативы, действующие штрафные санкции не оказывают должного влияния на недобросовестных работодателей, передает РИА «Новости».
В настоящее время размер компенсации составляет 1/150 ставки ЦБ РФ от начисленных, но не выплаченных средств. Законопроект предусматривает изменение порядка расчета размеров денежной компенсации не ниже 1/30 действующей в это время ключевой ставки.
По мнению парламентариев, действующие штрафные санкции за задержку зарплаты «настолько формальны, что недобросовестному работодателю выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон». В то же время в условиях «непрекращающегося роста цен и тарифов» задержка заработной платы оборачивается для работников реальными финансовыми потерями.
Поправки позволят навести порядок в сфере оплаты труда. Такой финансовый механизм сделает нарушение трудовых прав экономически невыгодным и позволит реально защитить права трудящихся.
Москва, Зоя Осколкова
