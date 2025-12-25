В России предложили в пять раз увеличить компенсации при задержке зарплаты

В Госдуме предложили увеличить компенсации при задержке заработной платы. По словам авторов инициативы, действующие штрафные санкции не оказывают должного влияния на недобросовестных работодателей, передает РИА «Новости».

В настоящее время размер компенсации составляет 1/150 ставки ЦБ РФ от начисленных, но не выплаченных средств. Законопроект предусматривает изменение порядка расчета размеров денежной компенсации не ниже 1/30 действующей в это время ключевой ставки.

По мнению парламентариев, действующие штрафные санкции за задержку зарплаты «настолько формальны, что недобросовестному работодателю выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон». В то же время в условиях «непрекращающегося роста цен и тарифов» задержка заработной платы оборачивается для работников реальными финансовыми потерями.

Поправки позволят навести порядок в сфере оплаты труда. Такой финансовый механизм сделает нарушение трудовых прав экономически невыгодным и позволит реально защитить права трудящихся.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

