В России сократят параллельный импорт по трем категориям товаров

Список разрешенных к параллельному импорту товаров будет сокращаться там, где российские производители или компании из дружественных стран существенно заместили производителей из недружественных стран, а именно в косметике, радиоэлектронике, легкой промышленности. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«Сокращение коснется, в первую очередь, тех номенклатур, по которым достигнуто существенное замещение за счет российских производителей (косметика, радиоэлектронная продукция, легкая промышленность) или производителей из дружественных стран», – сказали в ведомстве ТАСС.

По данным Минпромторга, объем параллельного импорта в 2025 году снизился в среднем до $2 млрд в месяц с $4 млрд в 2022 году, когда этот механизм начал действовать.

Такая динамика, отметили в министерстве, свидетельствует в том числе об успешной адаптации экономики к санкционному давлению, росту отечественного производства и увеличению поставок продуктов-аналогов из дружественных стран.

Дальнейшее применение механизма параллельного импорта будет зависеть как от отечественного промышленного потенциала, так и от налаживания или восстановления официальных каналов дистрибуции, резюмировали в Минпромторге.

Механизм параллельного импорта предусматривает ввоз в Россию товаров без согласия правообладателя или владельца товарного знака. Он действует в качестве временной антикризисной меры с мая 2022 года.

15 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год.

