Ставки по кредиткам в России выросли до рекордного уровня

Стоимость обслуживания долга по кредитным картам в России достигла рекордных значений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Скоринг бюро».

По подсчетам аналитиков, в ноябре полная стоимость кредита (ПСК) по этому виду ссуд в среднем составила 47,4%. Это максимальный показатель за последние четыре года.

С 2021 года ставка по кредитным картам росла постепенно, но в декабре прошлого года из-за повышения ключевой ставки ЦБ произошел резкий скачок – на 10,4 процентного пункта, достигнув 37%. В 2025 году рост продолжился.

«Рост величины ПСК по кредитным картам связан с ростом тех затрат, которые несут банки на выпуск и сопровождение кредитных карт. Сам по себе карточный бизнес – это довольно затратный, хотя одновременно и доходный бизнес для кредиторов и для поддержания этой доходности кредиторы вынуждены увеличивать ПСК по кредитным картам», – говорят эксперты.

В настоящее время рынок кредитных карт в некоторой степени стабилен, поэтому в ближайшие месяцы ожидать роста процентных ставок по кредиткам не стоит, прогнозируют аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

