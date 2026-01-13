В России упали продажи легковых машин

В России в 2025 году было продано 1,326 млн новых легковых автомобилей, что на 16% меньше по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг». Два предыдущих года рынок рос на сверхнизкой базе 2022 года. В 2023 году объем продаж составил 1,06 млн единиц (+69% в годовом выражении), а в 2024 году – 1,57 млн штук (+49% г/г), сообщает газета «Ведомости».

Наиболее востребованной маркой в стране в 2025 году осталась Lada, «АвтоВАЗ» занял почти четверть рынка. Всего за прошлый год было реализовано 329 890 новых машин производства «АвтоВАЗа» – на 24% меньше, чем в 2024 году.

Китайский Haval вновь оказался самым продаваемым иностранным брендом с результатом 173 302 автомобиля (-9%). При общем падении продаж доля марки на российском рынке выросла с 12 до 13%. Тройку лидеров замыкает Chery – 99 810 проданных машин (-36% к уровню 2024 года).

Москва, Елена Васильева

