Сенаторы просят ФАС проверить цены на воду и продукты на АЗС

Сенаторы обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить цены на питьевую воду и товары первой необходимости на автозаправочных станциях. Разница в стоимости продуктов в сравнении с обычными магазинами может достигать 500%.

Обращение в ФАС направил сенатор Айрат Гибатдинов, пишут «Известия». «На некоторых АЗС торговая наценка на питьевую воду может достигать 500%. Автозаправочная станция зачастую единственный торговый объект на пути следования граждан. Представляется, что предприниматели могут пользоваться данным фактом с целью искусственного завышения цен, что может не в полной мере соответствовать действующему законодательству», – говорится в документе

Сенатор просит ввести регулярный мониторинг цен, а также принять меры по недопущению нарушения антимонопольного законодательства на заправочных станциях. «Я лично столкнулся с такой большой ценовой разницей на АЗС. Так как в связи со сложностями авиаперелетов из региона, который я представляю в Совете Федерации – Ульяновской области, – приходится зачастую выезжать в Москву на автомобиле. На платной трассе, по которой проходит мой маршрут, нет ни одного розничного магазина, только заправки. Но на них разница в стоимости воды и продуктов первой необходимости по сравнению с обычным магазином может составлять от трех до пяти раз», – пояснил Гибатдинов.

Аналогичная ситуация складывается на автозаправках и в других регионах страны. «Мы посмотрели на АЗС, которые находятся не на платных дорогах, там, конечно, наценка меньше, но она тоже достигает порядка 200-300%. Но это тоже совершенно недопустимо», – подчеркнул парламентарий.

ФАС регулярно проверяет цены на товары первой необходимости в торговых сетях. Летом 2025 года служба заинтересовалась завышенной стоимостью питьевой воды в аэропортах и на вокзалах, где разница в цене с супермаркетами достигала до 10 раз. Ведомство направило территориальным органам в 28 регионах поручения проверить цены на воду. Более того, Ведомство направило территориальным органам в 28 регионах поручения проверить цены на воду, а глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что она в аэропортах должна быть бесплатной. В некоторых авиаузлах в настоящее время установлены фонтанчики с питьевой водой.

Москва, Зоя Осколкова

