Запрет на вывоз бензина из России могут снять уже с февраля

Правительство России и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для производителей с 1 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

В свою очередь, источник газеты «Коммерсантъ» анонсировал совещание по ситуации на рынке в Минэнерго, которое состоится в четверг и на котором обсудят этот вопрос.

Сейчас временный запрет на вывоз бензина распространяется на всех участников рынка и действует до 1 марта. Кроме того, ограничен экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей для непроизводителей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube