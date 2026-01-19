российское информационное агентство 18+

Понедельник, 19 января 2026, 17:27 мск

Запрет на вывоз бензина из России могут снять уже с февраля

Правительство России и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для производителей с 1 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

В свою очередь, источник газеты «Коммерсантъ» анонсировал совещание по ситуации на рынке в Минэнерго, которое состоится в четверг и на котором обсудят этот вопрос.

Сейчас временный запрет на вывоз бензина распространяется на всех участников рынка и действует до 1 марта. Кроме того, ограничен экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей для непроизводителей.

Москва, Наталья Петрова

