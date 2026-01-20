Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись из-за отсутствия покупателей

Аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово, назначенный на 20 января, не состоялся, следует из данных в ГИС «Торги».

Заявку на участие в торгах подал единственный участник – индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, но он не был допущен к аукциону, так как не предоставил все необходимые документы.

Заявки на участие в торгах принимались с 13 по 19 января. Начальная стоимость лота составляла более 132,3 млрд рублей.

30 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что аэропорт Домодедово будет выставлен на открытый аукцион в начале 2026 года. «Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

В июне 2025 года Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово». Воздушная гавань перешла в собственность государства.

Как утверждалось в иске надзорного ведомства, бенефициары аэропорта – Дмитрий Каменщик и Валерий Коган – будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

