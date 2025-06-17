Аэропорт «Домодедово» перейдет государству

Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово‌‌», передает «Интерфакс» со ссылкой на участника процесса.

Иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы «Домодедово» и ее владельцам был подан в январе. Надзорный орган потребовал взыскать в доход РФ 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре аэропорта.

Как утверждалось в иске, бенефициары аэропорта – Дмитрий Каменщик и Валерий Коган – будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Суд также принял ряд обеспечительных мер по иску, в том числе обязал операционные компании «Домодедово» предоставить доступ представителям Росавиации и ФКП «Аэропорты Севера» к их деятельности, финансовой и технической документации «для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан».

Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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