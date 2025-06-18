Кто такой Дмитрий Каменщик, у которого забрали Домодедово в пользу государства

Накануне суд обратил в доход государства московский аэропорт Домодедово по иску Генпрокуратуры. Поводом стало нарушение ФЗ № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», согласно которому иностранные резиденты должны иметь разрешение правительственной комиссии на работу с такими объектами. По этой причине «ДМЕ Холдинг» – которым владел имеющий гражданство Турции Дмитрий Каменщик, – национализировали.

Каменщик – пока что один из миллиардеров списка «Форбс», по последним данным, он находится на 92-й строчке. Домодедово был его единственным активом. Уроженец Екатеринбурга, Каменщик начал свою карьеру вместе с Антоном Баковым, партнеры основали компанию «Ист-Лайн». Фирма предоставляла экспедиционные услуги и занималась перевозками грузов по воздуху. В основном речь шла про челноков из Китая, которых доставляли на Ил-76. В начале 1990-х «Ист-Лайн» построил в Домодедово грузовой терминал, а в середине – аэровокзал, но уже в обмен на долю в предприятии «Аэросервис Домодедово». Через некоторое время госкомпания стала банкротом, и Каменщик выкупил оставшуюся долю. Так он стал владельцем аэропорта в 1998 году.

Как пишет журнал ko.ru, с 2006 по 2014 год Домодедово получил от государства более 15 млрд рублей на развитие, еще более 13 млрд рублей – в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Сам Каменщик утверждал, что частные инвестиции в аэропорт составили порядка 3,5 млрд долларов. «В 2003 году, когда Домодедово стал прибыльным, Госкомимущество решило оспорить его приватизацию. Тогда на стороне собственников выступил даже президент Владимир Путин. После теракта 2011 года Домодедово, по данным Forbes, хотели купить миллиардеры Роман Троценко, Виктор Вексельберг и Александр Пономаренко. Но Каменщик не согласился, даже когда его арестовали по уголовному делу об оказании опасных услуг. В 2016 году Генпрокуратура добилась закрытия дела, и Каменщика отпустили», – пишет издание.

Однако с началом СВО и введением санкций политика в отношении владельцев крупных активов стала жестче, борьба с офшорами – серьезнее, и формальный перевод бизнеса в Россию «ДМЕ Холдингу» не помог.

«Дмитрий Каменщик считается одним из немногих крупных российских бизнесменов, который не находится в орбите более крупного олигарха или госкорпорации. Это неоднократно приводило к конфликтам с госорганами, но одновременно позволяло сохранять независимость в принятии решений. Но времена менялись, и подчеркнутая независимость владельца, которая была залогом развития Домодедово, стала его ахиллесовой пятой», – заключают авторы статьи в журнале.

Екатеринбург, Елена Сычева

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