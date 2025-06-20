Экс-владелец «Домодедово» обжаловал решение суда передать аэропорт государству

Бизнесмен Дмитрий Каменщик, который лишился контроля над аэропортом «Домодедово», подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Московской области о передаче активов воздушной гавани в доход государства.

Жалоба подана в пятницу и зарегистрирована судом, передают РИА «Новости» и «Интерфакс».

Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры передал аэропорт в собственность государства 17 июня. А 19 июня Росимуществу были переданы 100% в компании «ДМЕ Холдинг», владеющей активами «Домодедово», о чем свидетельствуют изменения в Едином госреестре юридических лиц, информирует «Интерфакс».

Иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы «Домодедово» и ее владельцам был подан в январе 2025 года. Надзорное ведомство потребовало взыскать в доход РФ 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре аэропорта.

Как утверждалось в иске, бенефициары аэропорта – Дмитрий Каменщик и Валерий Коган – будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Кроме того, суд принял ряд обеспечительных мер по иску, в том числе обязал операционные компании «Домодедово» предоставить доступ представителям Росавиации и ФКП «Аэропорты Севера» к их деятельности, финансовой и технической документации «для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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