Суд принял решение о «заморозке» компаний, связанных с аэропортом «Домодедово»

Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к «Домодедово» и его бенефициарам, запретив вносить изменения в госреестр юрлиц, связанных с деятельностью аэропорта, и арестовав доли владельцев Дмитрия Каменщика и Валерия Когана в российских и иностранных юрлицах.

Суд обязал обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества компаний в периметре «Домодедово», а также обеспечить бесперебойную деятельность аэропорта, передает «Интерфакс» со ссылкой на определение суда.

Накануне Арбитражный суд Московской области принял к производству иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы «Домодедово» и ее бенефициарам. Надзорный орган требует взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре «Домодедово». По версии прокуратуры, будучи резидентами других государств, Каменщик (Турция, ОАЭ) и Коган (Израиль) в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Заседание по делу назначено на 28 февраля.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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