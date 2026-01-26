В России резко подскочило число банкротств

В России за последний год 568 тысяч граждан были объявлены банкротами в судебном порядке. Таким образом, общее число финансово несостоятельных россиян выросло до 2,2 млн. Об этом свидетельствует статистика «Федресурса».

Институт судебного банкротства появился в России в 2015 году, внесудебный механизм в 2020-м. В последние три года темпы роста числа банкротств составляют 20-30%, передает РБК. В 2025 году количество судебных банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующей реализацией имущества было на 31,5% больше, чем в 2024 году (431,8 тысячи).

Тем не менее, снижается число случаев, когда заявление гражданина о финансовой несостоятельности привело к реструктуризации его долгов. За прошлый год согласие суда на переоценку обязательств получили 37,8 тыс. человек. Это связано с тем, что кредиторы стали чаще соглашаться на рассрочку платежей и отсрочку уплаты долга.

Основными инициаторами банкротства в судебном порядке по-прежнему остаются сами должники – доля самостоятельно начатых процедур за год немного выросла и достигла 97,3%.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с январе-ноябре 2025 года на исполнении у российских судебных приставов находилось 33,3 млн дел о взыскании долгов по кредитам и займам с физлиц на 3,8 трлн рублей. На одного должника может быть открыто несколько исполнительных производств.

