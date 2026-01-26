В России в 2025 году открылось минимальное число компаний за 14 лет

В 2025 году в России было зарегистрировано 173 тыс. юридических лиц, что на 20% меньше, чем годом ранее. Количество открывшихся компаний в прошлом году оказалось минимальным за последние 14 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

При этом бизнес в 2025 году закрывали на 15% чаще – всего ликвидировано 233 тыс. компаний. В результате закрытий компаний стало на 26% больше, чем открытий. Общее число коммерческих организаций по итогам года сократилось на 2%, до 2,6 млн.

По решению налоговиков из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) было исключено 88% фирм. Из них более половины (около 110 тыс.) имели признаки фиктивности – массовые адреса, номинальных руководителей и формальные операции.

Остальные закрытия пришлись на ликвидации по инициативе собственников и недействующие компании, которые не сдавали отчетность и не вели операций по счетам.

Вместе с тем в 17 регионах число новых фирм превысило количество закрытых, а в 60 – бизнес пошел на убыль. Наибольший прирост зафиксирован в Дагестане, Калмыкии и Краснодарском крае, а самый сильный спад – в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин объяснил сокращение числа новых компаний ростом издержек, дорогими кредитами и ужесточением требований к финансовой и налоговой дисциплине. В таких условиях решения о запуске бизнеса стал более взвешенными, добавил он.

Предприниматели на фоне слабого роста экономики, неопределенности и санкционного давления делают упор на развитие и сохранение действующих проектов, а не на запуск новых, указал исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

