Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти и газа. Об этом в социальны сетях заявил премьер страны Виктор Орбан. По его словам, без российских энергоносителей невозможно обеспечивать население Венгрии доступные цены на коммунальные услуги и электроэнергию.

По словам Орбана, Венгрия все также выступает против ускоренного вступления Украины в Европейский союз (ЕС), если оно будет происходить в обход действующих норм объединения. Орбан подчеркнул, что такой сценарий, по мнению Будапешта, означал бы «импорт войны» в Евросоюз.

Напомним, что накануне совет ЕС утвердил оковательный отказ от российского газа в Евросоюзе с января 2027 года. Премьер Словакии Роберт Фицо также раскритиковал это решение, сообщив, что стана будет обращаться в суд. По мнению Фицо, 1 ноября 2027 года конфликт на Украине закончится, и тогда все придут в себя. «Потому что такой разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», – заявил Фицо. По его словам, это бессмысленное идеологическое решение, принятое из-за ненависти к Российской Федерации. Когда война на Украине закончится, по словам Фицо, «все будут ломать себе ноги, бегая в Российскую Федерацию за бизнесом».

Москва, Елена Васильева

