В России не допустили к продаже около 3 млрд товаров из-за нарушений маркировки

В России заблокировали продажу около 3 млрд товаров из-за нарушений маркировки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За два года служба провела порядка 25 тысяч надзорных мероприятий. «В 95 случаях из 100 такие мероприятия заканчивались выявлением грубых нарушений. В ходе проверок сотрудники ведомства проинспектировали 2,4 млн единиц продукции. У 25% товаров из проверенного ассортимента на полках магазинов были зафиксированы нарушения цифровой маркировки», – уточнили в ведомстве.

С конца 2024 года заблокирована продажа около 3 млрд товаров, подлежащих обязательной маркировке и не соответствующих требованиям. «В том числе было заблокировано свыше 330 млн единиц просроченной молочной продукции, которые не попали к потребителям», – добавили в Роспотребнадзоре.

Обязательная маркировка в России действует в отношении 18 категорий товаров, включая табачную продукцию, упакованную воду, безалкогольные напитки, молочную продукцию, БАД, обувь, товары легкой промышленности, фототовары, шины, парфюмерию, пиво, медицинские изделия и кресла-коляски.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

