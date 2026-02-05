В России предложили сделать постоянным налоговый режим для самозанятых

В России предложили сделать постоянным специальный налоговый режим для самозанятых. С инициативой выступил глава объединения самозанятых РФ Иван Литвинов.

По его словам, эксперимент с введением налога на профессиональный доход (НПД) показал себя крайне успешным: с 2019 года число зарегистрированных самозанятых выросло до 15 млн. Кроме того, за прошлый год общие доходы самозанятых составили более 3 трлн рублей, а налоговые поступления выросли до 136 млрд рублей, передает РИА «Новости».

«Самозанятость успешно встроилась в легальную экономику: в сферу услуг, торговли, строительства, образования, IT и креативных индустрий. Однако потенциал этого режима пока реализован не полностью. Например, остается неурегулированным крупный сегмент частных перевозок на личных автомобилях. Это не такси. Его правовое оформление на базе законодательства о платформенной экономике может легализовать до пяти миллионов водителей и значительно расширить налоговую базу», – отметил Литвинов.

Институт самозанятости решил большую проблему налоговой системы, не различавшую ранее физлиц, работающих на самих себя, и индивидуальных предпринимателей с наемными работниками и многомиллионными оборотами. В настоящее время система стала более гибкой и справедливой, добавил руководитель объединения.

Специальный налоговый режим для самозанятых был введен в России в 2019 году в рамках эксперимента, который продлится до 31 декабря 2028 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

