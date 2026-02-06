Около 8 млн россиян получают зарплату в конвертах

В России около 8 млн граждан работают неофициально. Число получающих зарплаты в конвертах растет на фоне дефицита кадров, спроса на подработки и корректировки налоговой системы.

По данным Роструда, за прошлый год из теневой занятости удалось вывести 976 тысяч человек. Это на 20% больше, чем в предыдущем году, – тогда удалось легализовать 810 тысяч работников, пишут «Известия».

В Министерстве труда потенциальную численность граждан, занятых в теневом секторе экономики, в прошлом году оценивали примерно в 5 млн человек. По данным Росстата, в 2024 году в нелегальном секторе трудилось около 15 млн.

По словам игроков российского рынка HR, реальные цифры занятых в сером секторе могут быть выше официальных, так как оценки сильно разнятся в зависимости от выборки и методологии подсчета. В негативном сценарии число нелегальных сотрудников достигает 8-9 млн граждан.

Власти сейчас активно борются с теневой занятостью и ужесточают контроль. Во всех регионах созданы межведомственные комиссии по противодействию нелегальному сектору. В их состав входят представители разных муниципальных, региональных и федеральных органов власти, в том числе Роструда, ФНС, СФР и других.

Дефицит кадров также способствует «обелению» рынка труда. Работодатели всё чаще делают ставку на удержание сотрудников и свою устойчивость – официальное оформление и гарантии становятся частью конкурентного пакета, а схемы с подменой трудовых отношений договорами гражданско-правового характера или самозанятостью рассматриваются как избыточный регуляторный риск.

В то же время часть россиян соглашается на зарплату в конверте из-за краткосрочной выгоды (больше денег на руки), недоверия к институтам, долговых обязательств и банальной нехватки альтернатив на локальном рынке труда.

Более того, в условиях дефицита кадров одним из основных трендов рынка труда прошлого и начала этого годов стал рост интереса россиян к подработке. Соискатели частичной занятости тоже иногда соглашаются на зарплату в конвертах, особенно если устраиваются без ведома основного работодателя.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube