Воскресенье, 8 февраля 2026, 22:11 мск

Генпрокуратура намерена национализировать операторов бронирования авиабилетов Leonardo

Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск о передаче в собственность государства операторов систем бронирования авиабилетов и взыскании незаконно полученных доходов, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частности, речь идет об имуществе частных собственников компании «Сирена-Трэвел» – разработчика Leonardo. Согласно данным агентства, предварительное слушание по иску назначено на 18 февраля.

В конце января в Leonardo произошел глобальный сбой, после которого авиакомпании сообщали о приостановке предоставления услуг. Его причиной стали проблемы в сетевой инфраструктуре на стороне оператора системы – АО «Сирена-Трэвел».

Москва, Анастасия Смирнова

