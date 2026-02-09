Селедка и скумбрия в 2025 году подешевели существеннее остальных видов рыбы

Селедка в 2025 году на российском рынке больше всей остальной рыбы теряла в цене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Также в прошлом году активно теряли в цене оптовые партии скумбрии и трески. В ассоциации привели данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП «Нацрыбресурса». Атлантическая сельдь стала дешевле почти на треть – до 138 руб. за килограмм, тихоокеанская сельдь – на 30%, до 105 руб. за килограмм. Цена на атлантическую скумбрию снизилась на 12,9% (до 270 руб. за кг), а атлантическая треска подешевела на 8,4%, достигнув 490 руб. за килограмм.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что динамика цен на рыбную продукцию зависит не только от объемов вылова, но и от других факторов, включая логистику и рост издержек.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube