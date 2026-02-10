Трудовых мигрантов в РФ обяжут содержать семьи на уровне прожиточного минимума

Мигрантов, прибывших в Россию на заработки, хотят обязать содержать приехавших с ними родственников. Соответствующую инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Согласно поправкам в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», работающие в России иностранцы обязаны содержать членов своих семей, которые прибыли в страну, на уровне не ниже прожиточного минимума в регионе проживания.
Отмечается, что несоблюдение новых норм может привести к аннулированию разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).
Соответствующие изменения разработало Министерство финансов. В случае их принятия, новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.
Москва, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»