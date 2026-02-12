С 1 марта в России изменятся правила бронирования в гостиницах: главные новшества

С 1 марта в России вступят в силу новые правила бронирования гостиниц, которые усилят защиту клиентов. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

По его словам, обновленные правила бронирования и проживания станут более прозрачными и удобными для граждан.

Так, с марта гостиницы обяжут возвращать предоплату в полном объеме при отмене брони до дня заезда.

«При отказе от брони до дня заезда – полный возврат предоплаты. При неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток», – приводит слова депутата ТАСС.

При этом гарантированная бронь по новым правилам будет сохраняться не менее 24 часов, уточнил парламентарий.

Кроме того, для объектов размещения вводится обязанность указывать в договоре бронирования площадь номера, условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость, что поможет существенно снизить риск скрытых платежей.

Эти требования будут распространяться на все классифицированные объекты размещения, включая гостиницы, кемпинги и базы отдыха.

Депутат добавил, что с 1 марта неклассифицированные средства размещения больше не смогут бронироваться на агрегаторах, что упростит контроль, минимизирует спорные ситуации и исключит «практику работы в серой зоне».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

