С 1 марта в России изменятся правила бронирования в гостиницах: главные новшества

С 1 марта в России вступят в силу новые правила бронирования гостиниц, которые усилят защиту клиентов. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
По его словам, обновленные правила бронирования и проживания станут более прозрачными и удобными для граждан.
Так, с марта гостиницы обяжут возвращать предоплату в полном объеме при отмене брони до дня заезда.
«При отказе от брони до дня заезда – полный возврат предоплаты. При неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток», – приводит слова депутата ТАСС.
При этом гарантированная бронь по новым правилам будет сохраняться не менее 24 часов, уточнил парламентарий.
Кроме того, для объектов размещения вводится обязанность указывать в договоре бронирования площадь номера, условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость, что поможет существенно снизить риск скрытых платежей.
Эти требования будут распространяться на все классифицированные объекты размещения, включая гостиницы, кемпинги и базы отдыха.
Депутат добавил, что с 1 марта неклассифицированные средства размещения больше не смогут бронироваться на агрегаторах, что упростит контроль, минимизирует спорные ситуации и исключит «практику работы в серой зоне».
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»